Durante los días de fin de año, miles de personas salen de las ciudades más importantes del país para llegar a pueblos o destinos en los que puedan descansar, visitar a la familia y más, todo con el objetivo de recargar energías y comenzar 2026 con la mejor actitud.

En medio de ese plan y teniendo en cuenta la cantidad de personas que salen, en Medellín se tomó la decisión de levantar el pico y placa por varios días, con el objetivo de que las personas puedan movilizarse libremente y sin restricción.

La medida fue anunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegurando que no habrá restricción de movilidad desde este martes, 23 de diciembre, hasta el próximo lunes 19 de enero.

‼️Por temporada de Navidad 🎄 y vacaciones, levantamos la medida de pico y placa desde el martes 23 de Diciembre de 2025 hasta el viernes 16 de Enero de 2026. Ambas fechas incluidas.

Se reinicia el pico y placa el lunes 19 de Enero de 2026 con los mismos números de placas que… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 16, 2025

Además, confirmó que por esos días de enero restantes se mantendrá la misma rotación de números con la que se ha venido operando, es decir, de la siguiente manera:

Lunes: carros con el último número de placa 6-9.

Martes: carros con el último número de placa 5-7.

Miércoles: carros con el último número de placa 1-8.

Jueves: carros con el último número de placa 0-2.

Viernes: carros con el último número de placa 3-4.

Cabe destacar que esta medida se pudo tomar de esa manera porque luego de un estudio hecho por la Alcaldía, se determinó que en estas fechas el tráfico se reduce hasta en un 21 %, por lo que se determinó que sí había viabilidad para llevarlo a cabo.

Por otro lado, esto también aplica para los 10 municipios del Área Metropolitana, pues fue una decisión que se tomó con los alcaldes de estos sitios.

Finalmente, las autoridades les piden a los conductores que igual tengan en cuenta la fecha de reactivación de la restricción, puesto que desde el 19 de enero se pondrán multas a quienes incumplan las normas.

