La ciudad de Medellín se vio sacudida por el colapso estructural de un local comercial el miércoles 14 de enero de 2026, afectando a cinco viviendas circundantes en el sector La Honda en la comuna 3 de Manrique. El incidente ocurrido a las 11:22 p.m. movilizó a tres tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes lograron rescatar a tres personas atrapadas y dos perros, como reportó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de Twitter y en declaraciones públicas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mujer asesinó a su novio (un extranjero) en medio de pelea que tuvieron)

En entrevista con Hora 13 Noticias, el mandatario destacó “Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales”, al tiempo que reveló el apoyo integral en marcha para el manejo de esta calamidad por parte de la administración municipal, poniendo en evidencia la responsividad y eficacia de los protocolos de emergencia en Medellín.

Este incidente se suma a una oleada de emergencias provocadas por las fuertes lluvias que han azotado a Medellín en lo que va del año. Según informó la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD), se han reportado 54 emergencias relacionadas con precipitaciones en la ciudad durante este mes, un reflejo de la creciente vulnerabilidad que enfrenta la urbe debido al cambio climático y al estado de algunas infraestructuras.

Lee También

Como informó El Tiempo, el desbordamiento de la quebrada La Castro en la comuna 8 de Caicedo, el cual resultó en la pérdida de una vida, es verdaderamente desgarrador y pone de manifiesto la crítica situación en que se encuentra la ciudad. Según evidencian diversos reportes, las fuertes lluvias han exacerbado los problemas estructurales en construcciones antiguas y deterioradas, especialmente en sectores de la ciudad menos favorecidos como Manrique.

Este suceso señala la urgente necesidad de una mayor supervisión y mantenimiento en las estructuras situadas en áreas populares, donde la infraestructura vulnerable se ve empeorada por las condiciones climáticas extremas. Se hace evidente la necesidad de una mayor inversión en la prevención de desastres y la gestión de riesgos.

Lee También

La respuesta coordinada de los bomberos, las fuerzas de salud y gestión de riesgos muestra la resiliencia de las instituciones de la ciudad, aunque el incidente subraya la necesidad de medidas preventivas más robustas. La Alcaldía continua monitoreando la zona para prevenir riesgos adicionales, instando a los ciudadanos a reportar cualquier señal de deterioro estructural.

* Pulzo.com se escribe con Z