El misterio por la desaparición del auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín habría terminado con la forma más desgarradora y menos deseada. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, dio a conocer este viernes 27 de marzo que se halló un cuerpo en Jericó, Antioquia, y que es muy probable que corresponda al del ciudadano estadounidense del que se perdió el rastro desde el pasado domingo.

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“Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias. Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona”, expresó Gutiérrez a través de su cuenta en ‘X’ (Twitter).

El mandatario local confirmó que ya dio la noticia al papá de Éric Fernando Gutiérrez Molina, quien está en la capital antioqueña y expresó su solidaridad a los seres queridos del auxiliar.

Detalles de la desaparición del auxiliar de vuelo de American Airlines

Gutiérrez Molina salió el pasado 21 de marzo para divertirse junto con un colega en el popular sector de Provenza. Su compañera regresó al hospedaje en horas de la madrugada del día siguiente, domingo 22; tenía signos de desorientación. Ante tal situación el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó que todo apuntaba a que a los turistas los habrían drogado con escopolamina.

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La alerta se dio porque el estadounidense no regresó a cumplir sus labores como auxiliar de vuelo en su itinerario del mismo domingo en la mañana. Según una compañera cercana de la posible víctima fatal de 31 años, fue de fiesta a una de las discotecas más reconocidas de Medellín junto con otra colega.

Según la testigo, Gutiérrez Molina y su cercana conocieron a dos personas con las que habrían departido durante toda la noche hasta las 3 de la mañana, hora que cerró la discoteca, informó El Tiempo. Supuestamente, los desconocidos habrían invitado a los aeromozos a rematar la noche de rumba en otro lugar.

“Ya se tienen avances importantes: se han identificado vehículos, personas, celulares e información que por ahora permite concluir que se encontraron con personas con antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto con escopolamina“, manifestó el secretario Villa en una atención a medios.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el cuerpo sin vida hallado en Jericó fue llevado a Medicina Legal para su identificación. A su vez notificó la situación al embajador de Estados Unidos en Colombia y al cónsul.

“Las investigaciones llevadas por la Policía y la Fiscalía van muy avanzadas y tendrían pistas muy claras de los responsables… Incluso, que los responsables sean pedidos en extradición”, sentenció el mandatario.

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