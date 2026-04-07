En el material audiovisual se evidencia un intento de hurto que fue frustrado gracias a la reacción de las autoridades.

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Según explicó el mandatario, los hechos fueron detectados a través del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, que permitió identificar a un hombre que, al parecer, se hacía pasar por vendedor de flores.

De acuerdo con su versión, detrás de esa fachada el individuo estaría intentando robar a ciudadanos en la zona.

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🚨Miren pues a estos, dizque vendiendo flores… queriendo robar fue que los vimos. Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto. Los visualizadores detectaron a un individuo que, bajo… pic.twitter.com/x4stGx1PWI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 7, 2026

El alcalde detalló que, tras detectar la situación, se activó un seguimiento en tiempo real que permitió identificar no solo al sospechoso, sino también una motocicleta presuntamente involucrada.

Gracias a esa información, la Policía actuó de inmediato y logró interceptar a dos hombres que, según Gutiérrez, se encontraban en el sector buscando posibles víctimas.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades, mientras que la motocicleta fue inmovilizada.

Federico Gutiérrez reacciona a intento de robo en Medellín

En su publicación, el mandatario resaltó la importancia del monitoreo constante y la articulación con la Policía para prevenir delitos.

“En Medellín estamos alertas 24/7: aquí reaccionamos a tiempo y cuidamos a la gente”, señaló el alcalde en su mensaje.

Pero más allá del mensaje institucional, llamó la atención la manera en la que el alcalde reaccionó: “Miren pues a estos, dizque vendiendo flores… queriendo robar fue que los vimos”, fue el mensaje con el que ‘Fico’ respondió a la acción de los criminales.

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