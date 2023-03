María Isabel Urrutia habló este martes en Blu Radio y se refirió al trino reciente que publicó Gustavo Petro, con el que la declara insubsistente de su Gobierno, con señalamientos de corrupción en contratación.

Ante la acusación, la excampeona olímpica colombiana respondió al mandatario y dice que, contrario a lo que la acusan, lo que hizo fue intentar frenar la corrupción en el Ministerio del Deporte.

Según la ahora exfuncionaria, las actuaciones indelicadas por las que Petro la señala es por “Limpiar el Ministerio y la politiquería”.

“Yo pienso que eso fue lo indelicado que yo he hecho como ministra […], no veo en qué parte yo he actuado indelicadamente. Le agradezco al presidente que me hubiese dado la oportunidad de ser ministra, pero antes de sacar el trino diciendo cosas indelicadas, nunca las tuve, ni nunca las pensé hacer”, afirmó Urrutia, en Blu.