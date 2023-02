Las salientes ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y la exministra de Cultura, Patricia Ariza, se mostraron sorprendidas con el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, quien en una alocución nombró a las nuevas dirigentes de cartera.

Ante la noticia, Urrutia, fue la primera en pronunciarse, asegurando que no fue notificada con anterioridad sobre este cambio.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de la exfuncionaria en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó… No me explicaron ni me preguntaron nada”, precisó.

Por su parte, Patricia Ariza, manifestó: “Me hubiera gustado que el presidente Gustavo Petro, me avisará”. A lo que supuso que las dificultades que se han presentado en conceptos con la política cultural influyeron en su salida.

Respecto a Alejandro Gaviria, según Caracol Noticias, fue citado por el mismo Petro en horas de la tarde, para pedirle su renuncia, bajo el argumento de que en el Gobierno se necesita una sola voz respecto a las reformas y decisiones que se tomen, pues cabe resaltar que Gaviria fue crítico de la reforma a la salud y es por esto que hoy sale del Ministerio de Salud.

Urrutia y Ariza, por su parte, de acuerdo con una fuente presidencial del mismo medio, salieron por su mala gestión y por no entregar los resultados que Gustavo Petro les había solicitado.