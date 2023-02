María Isabel Urrutia fue una de los tres ministros que el presidente Gustavo Petro retiró del cargo en las últimas horas. Ahora, la exministra reveló detalles de cómo se enteró de la decisión y dio luces de quién podría estar detrás de su salida.

(Vea también: Alejandro Gaviria ya habla sin ataduras y dice que seguirá opinando con libertad)

La exministra resumió lo sucedido con la palabra “tristeza”, pero explicó que es un sentimiento que va más allá de la determinación de que ya no haga parte de la cartera del Deporte, sino más bien por la forma en la que se enteró de que no estará más allí.

“Lo recibí con tristeza porque venía haciendo mi trabajo bien hecho y lo recibo con tristeza también por el estilo porque me debieron haber llamado con tiempo y decirme no venga al consejo de ministros”, manifestó en La FM.

Por su parte, la jefe de gabinete, Laura Sarabia, sostuvo que los 3 ministros salientes tuvieron conocimiento de la decisión antes de la alocución de Petro. Frente a esto, Urrutia dijo que Sarabia les avisó vía telefónica y tan solo unos minutos antes del discurso del mandatario.

“No hubo ninguna explicación. La doctora Laura efectivamente cuando yo iba llegando al Palacio de Nariño me dijo va a haber una alocución, el presidente decidió que ya usted no sigue con nosotros. Primero fue la alocución y ahí seguía el consejo de ministros. Estaba en la fila de los ministros entonces el edecán me dice: doctora usted ya no puede pasar porque usted ya no es ministra”, indicó en la cadena radial.

Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del Presidente @petrogustavo antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas. — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 28, 2023

Ahora, en W Radio, la exministra del Deporte dio a entender que Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de La U, estaría detrás de su salida. Esto porque ayer, antes del anuncio, el presidente Petro tuvo reuniones con algunos partidos.

“Se van a dar cuenta en estos días. Es un poder muy duro y el Ministerio del Deporte ha sido la caja menor de muchos políticos. Yo cambié esas costumbres y por hacerlo terminé siendo sacrificada. Ahí estaba la doctora Dilian Francisca que ha manejado el ministerio del Deporte, dentro de los funcionarios que no volví a contratar el ministerio tenía 2.500 OPS, entre esas el 70% era de ella”, señaló en la misma emisora.

Lee También

Frente a este señalamiento, Toro dijo en la W que no tiene nada ver con el ministerio, tampoco con la decisión de Petro, ni mucho menos con el nombramiento de alguien.

“En la reunión de ayer no se tocó en ningún momento que iban a salir ministros y menos la señora María Isabel Urrutia. Yo no he tenido ninguna contradicción con ella, me pareció muy bien que la nombraran. Su desempeño como ministra si no lo puedo definir yo, eso lo define el señor presidente. La señora que la nombran ni siquiera la conozco, no sé quien es“, aclaró la jefe del Partido en ese medio.

Finalmente, Urrutia aseguró en la W que el tiempo dirá la verdad. No obstante, también dijo que seguirá yendo a la oficina porque aún hay cosas por hacer y ella tendrá esa responsabilidad hasta que no le llegue un acto administrativo o en el momento en que ella tome la decisión de renunciar.