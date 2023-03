Luego de que se conociera que la exministra del Deporte habría firmado más de 300 contratos después de que el presidente anunciara su salida del cargo en una alocución, el propio mandatario tomó la decisión de declararla “insubsistente” por “actuaciones indelicadas”.

He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra, por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica entrara a un gobierno. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2023

Pocos minutos después de que se conociera su despido, la medallista olímpica se refirió a lo ocurrido asegurando estar sorprendida con el anuncio del mandatario, ya que, a pesar de que su salida del cargo se conoció el pasado 27 de febrero, aún seguiría ejerciendo sus labores hasta el próximo 13 de marzo, fecha límite que puso en su carta de renuncia.

A pesar de la controversia que se originó en las últimas horas por la firma de dichos contratos, 64 de ellos firmados en horas de la madrugada y cuyo valor ascendía a los 23.000 millones de pesos, la exministra dijo estar tranquila por no haber cometido ningún acto de corrupción.

Por qué María Isabel Urrutia firmó millonarios contratos

De acuerdo con la exministra, la celebración de las decenas de contratos era necesaria puesto que había poco personal trabajando en las diferentes tareas del ministerio.

“Son 260 contratos, donde están incluidas las 74 federaciones que tenían que salir a competir. Yo les di el dinero a las federaciones y no al Comité Olímpico Colombiano […]. Tenía que firmar esos contratos porque el ministerio solamente estaba operando con 176 funcionarios”, dijo Urrutia en Blu Radio.

Según mencionó, desde hace varios días tenía un sindicato que le discutía por la carga laboral que tenían, argumentando que estaba siendo muy dura. Con base en eso, habría tomado la decisión de adjudicar varios contratos en las últimas horas.

Lo que llama la atención es por qué seguía firmando contratos pese a que su destitución se conocía desde el 27 de febrero. Sin embargo, esa duda fue despejada por la exministra cuando se refirió al tema de su renuncia.

“Yo renuncié el 2 de marzo y presenté mi carta con fecha del 13 de marzo para terminar lo que estábamos haciendo. Yo no veo la gravedad de lo que está pasando en el ministerio, lo que hemos hecho es trabajar para que todo salga lo mejor posible”, mencionó en la misma emisora.

En sus explicaciones, Urrutia nombró a Laura Sarabia, quien actualmente es la jefe del gabinete del presidente Petro. Según narró, ella tenía total conocimiento de la situación, ya que todo había sido acordado mutuamente.

Por último, se mostró tranquila al afirmar que su nombre está limpio y que no tiene que esconder. Al contrario, tiró un dardo al Gobierno al mencionar que posiblemente la sacaron por combatir la corrupción.

“Yo he estado pendiente de qué ha pasado. No me dijeron nada hasta este momento, pero bueno, así es la vida y así es la política. Lo único que puedo garantizar es que no me sacaron por corrupción y pueden revisar porque tengo mi consciencia tranquila […]. Limpiar el ministerio y la politiquería, creo que eso fue lo malo que hice en la política”, concluyó en el mismo diálogo.