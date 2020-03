Cabal confirmó esa información este martes, pero aclaró en su Twitter que la persona que tiene coronavirus estuvo en un salón VIP, al que solo tienen acceso personas que pagan una boleta de 10.000 dólares (cerca de 38 millones de pesos), y departió con congresistas estadounidenses.

Aun así, dijo la senadora del Centro Democrático —que volvió el 29 de febrero de la convención— dio aviso a la Secretaría de Salud “por precaución”, y su caso “fue descartado”.

“Acá no hay nada de qué preocuparse. Eso fue ya hace 15 días. Yo no tengo síntomas, yo llamé a la Secretaría de Salud porque soy una persona responsable. En ningún momento tuvimos cercanía con quien ha estado contagiado. Entonces esto no es de preocuparse. Creo que tienen Cabal para rato”, manifestó la parlamentaria en Caracol Radio.