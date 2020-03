green

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo a Noticias RCN que en el caso de la joven en Bogotá el cálculo empezó “con 16 y ya vamos con 55”, y advirtió que “probablemente lleguemos a cerca de 100”, agregando que esto podría pasar con cada uno de los contagiados que se confirmen.

“Se busca a todos los que estuvieron cerca bajo los parámetros de estar a menos de dos metros y estar en contacto por al menos 15 minutos, que es lo que mandan los estándares internacionales”, anunció el ministro de Salud

Lo que se dijo el viernes pasado, tras conocerse que la mujer de 19 años era el primer caso de Covid-19 en Colombia, el número inicial dejaba fuera incluso a los pasajeros del avión en el que regresaba al país desde Milán, Italia.

Migración Colombia aseguró que ponía a disposición de las autoridades de salud la información sobre las personas que habrían estado cerca suyo en el avión, pero no dio más detalles, y desde entonces la cifra se mantuvo en 16.

No obstante, lo que hizo que el estimativo se disparara no habría sido exactamente la inclusión de los pasajeros en el cálculo, lo que desde ya puede anticipar que la cantidad seguirá creciendo. De acuerdo con Noticias Caracol, la muchacha habría seguido su vida normalmente en la capital al no desarrollar síntomas inmediatamente. Una de ellas fue la de asistir al culto en un templo cristiano.

El pastor de esa iglesia dijo este lunes a ese noticiero que sería un número “reducido” de feligreses los que podrían haber estado expuestos al estar ubicados cerca a ella. Asimismo, aseguró que ya los están ubicando para que se acerquen a un punto determinado por la iglesia para registrarlos ante el Instituto Nacional de Salud y hacer seguimiento a sus casos.

Esto no es un dato menor y, por el contrario, se convierte en un indicio muy inquietante para el país. Esto teniendo en cuenta lo sucedido en Corea del Sur, uno de los países en los que la epidemia ha empeorado después de que una mujer asistiera a un culto cristiano y contagiara a un centenar de feligreses más.

Según Caracol, de las 16 personas de las que se habló inicialmente, 9 han tenido que ser sometidas a revisión médica, aunque inicialmente ninguna dio positivo a los exámenes que se les practicaron.