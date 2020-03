Juvinao, que renunció al programa radial de Caracol Radio porque consideraba que el activismo (es opositora del gobierno de Iván Duque) y el periodismo no compaginan, dio a conocer su decisión a través de una historia de Instagram.

“Deseo retirarme un tiempo de las redes sociales. La razón es que todo lo que pasa en este país me tiene asqueada. […] He hecho lo que he podido, pero aquí quienes nos arriesgamos a denunciar somos los sacrificados. […] Por ahora me retiro de este escenario. Ya no puedo más. Al menos no por ahora. Nos vemos luego”, escribió la periodista.