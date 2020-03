La periodista, en su programa en Semana Tv, dialogó con el senador Álvaro Uribe Vélez sobre el escándalo de supuesta compra de votos y aportes de dineros a campañas presidenciales, y fue ahí cuando ambos tocaron el tema del escándalo de Odebrecht y de por qué las investigaciones parecieron estancarse durante la gestión del fiscal Néstor Humberto Martínez.

“La verdad es que la Comisión de Acusación tendría que investigar esto. Mire, yo he tenido la noticia de que Odebrecht le ha dicho a la justicia en Brasil que ellos le entregaron dinero a Juan Manuel Santos para la campaña”, señaló Uribe.

Seguido a este fuerte señalamiento, del que no quiso entregar más detalles, el senador aclaró que se trata de una “versión” que le dieron.

“Es bien importante verificar esto. He sabido eso y quisiera que ustedes (los periodistas) que tienen mejores posibilidades de investigar verifiquen esa versión que yo he recibido. Yo estoy convencido de la plata, y es bueno verificar si Odebrecht ya lo reconoció o no lo reconoció”, concluyó el expresidente.