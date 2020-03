green

Lo primero que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la charla, para Semana Tv, es que la foto en la que posa junto a José Guillermo Hernández, alias el ‘Ñeñe’, fue tomada “en la plaza de ferias de Bucaramanga”, a donde él asistió “a un acto político de una subasta ganadera”.

“Es intrascendente el tema en este momento. No lo conocía, y a título de qué, si hubiera sido amigo de él, hubiera dicho que no fui amigo de él. Entonces, aparece una foto… y le quiero decir esto: en esos actos políticos muchas personas se toman fotos conmigo”, se defendió Uribe.

El senador también dijo que si accedió a posar para esa fotografía fue porque estaba confiado en el trabajo de las autoridades ya que, según él, para ese momento no sabía los antecedentes delictivos por los cuales estaban investigando al ‘Ñeñe’ Hernández.

“Al estar ahí, uno supone… en los actos políticos a los cuales acudo hay mucha presencia de la Policía, de la Fuerza Pública, y requisan, etcétera. Entonces, yo permito que me tomen fotos y no pregunto ¿usted quién es?, a las personas que están en el acto. La foto existe, pero el tema hoy no es trascendente”, agregó.

Uribe se defendió diciendo que para el momento de la fotografía “del señor no se tenía noticia de que fuera narcotraficante”, y que solo se vino a enterar de eso después de que lo asesinaran en Brasil, en mayo de 2019, en un supuesto atraco para robarle un reloj Rolex.

En ese sentido, el hoy senador explicó en Semana Tv por qué puso un trino en el que lamentaba la muerte del ‘Ñeñe’, y negó haberlo eliminado de su perfil.

“Cuando asesinan al ‘Ñeñe’ Hernández hay una gran conmoción en Valledupar… varias personas de Valledupar me dicen: ‘Mire, hay que pronunciarse, que mataron al ‘Ñeñe’, un ganadero muy importante de aquí’… yo me pronuncio, y ahí debe estar el trino… yo no los borro”, insistió.

Lo que Uribe hizo, en este caso, fue ratificar lo que ya había dicho en un trino de la semana anterior: que el mensaje por la muerte del ganadero no lo puso a título personal.