La noche del miércoles se registró un grave accidente vial en Cimitarra, Santander, que cobró la vida de una madre y su hija, causando profundo pesar entre los habitantes del municipio.

Las víctimas fueron identificadas como Marleny Galeano Gil, de 35 años, y su hija Michell Karina Cardona Galeano, de 17, residentes del barrio Nueva Cimitarra, de acuerdo con la información entregada por la Policía.

El siniestro ocurrió hacia las 8:00 p. m. en la Transversal del Carare, a la altura de la salida a Puerto Araujo, cerca de la estación de servicio El Puma y el Hotel Mónaco.

Según el reporte oficial, madre e hija se desplazaban en motocicleta cuando intentaron adelantar por la derecha a tres volquetas. Durante la maniobra, el vehículo subió al sendero peatonal, lo que provocó que perdieran el control y cayeran sobre la vía. En ese instante, una de las volquetas las arrolló, causándoles la muerte en el lugar.

Este hecho se suma a una racha de siniestros en Cimitarra. En las últimas dos semanas se han registrado tres accidentes graves en motocicleta, con un saldo de tres personas fallecidas y un herido de gravedad que permanece en coma.

De acuerdo con las autoridades, en ninguno de los casos recientes las víctimas llevaban casco de protección, situación que ha encendido las alarmas sobre la seguridad vial en el municipio.

Qué debe hacer en caso de accidente de tránsito

La seguridad de la escena debe ser verificada antes de acercarse, para evitar nuevos accidentes.

Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato llamando al 123.

El tráfico debe ser alertado colocando señales, triángulos o luces intermitentes.

La víctima no debe ser movida, a menos que exista riesgo de incendio o explosión.

La respiración y el pulso deben ser comprobados cuidadosamente.

El sangrado debe ser controlado aplicando presión directa con un paño limpio o gasa.

Las vías respiratorias deben ser despejadas si la persona está inconsciente.

El acompañamiento constante debe ser brindado hasta que llegue el personal médico.

La calma debe ser transmitida a la víctima mediante palabras tranquilizadoras.

La atención médica especializada debe ser recibida lo más pronto posible en un centro asistencial.

