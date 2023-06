Este lunes, la ex mano derecha del presidente Gustavo Petro tuvo que asistir a la Casa de Nariño para entregar todo lo que tenía a su cargo, entre ello el carné, el celular y el computador que estaban a su nombre.

De acuerdo con Noticias Caracol, todo había transcurrido con normalidad y la exfuncionaria había firmado con éxito la entrega de los elementos. Sin embargo, minutos antes de salir sufrió una descompensación por los pasillos del Palacio y tuvo que ser auxiliada por un cuerpo de paramédicos de la presidencia.

Aunque la preocupación fue grande, pues terminó desmayada, los especialistas de la salud lograron atender a tiempo la situación y, según fuentes de la presidencia, el estado de salud de Sarabia es “estable”.

Por fortuna, Sarabia está fuera de peligro, agregó el informativo mencionado.

Acá, el informe del noticiero al respecto (segundo 56):

Tres noticias en Casa de Nariño tras publicación de los audios de Armando Benedetti: 1) Habrá cumbre. 2) Se conoció que Laura Sarabia sufrió un desmayo este lunes en Palacio. 3) Ya hay nuevo embajador para Venezuela, Víctor Rengifo. Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/TWsCCY3o7u — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 5, 2023

Laura Sarabia, clave en controversia por audios de Armando Benedetti

Durante los últimos días, el nombre de la joven de 29 años ha estado en el ojo del huracán por un posible abuso de poder en el caso de la exniñera de su hijo, quien aseguró haber sido sometida a un polígrafo por la pérdida de un maletín con dinero que era propiedad de la exjefe de gabinete.

No obstante, la controversia que la rodea se vio aumentada este domingo con los audios que se conocieron del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien la amenazó con contar todo lo que sabía de la campaña presidencial de Gustavo Petro en medio de una fuerte discusión.

Pero allí no queda todo, pues también se conocieron unos chats en los que Sarabia le contestaba a Benedetti, quien le habló en fuertes términos e incluso le dirigió groserías e insultos por las movidas que ella hacía dentro del gabinete.

“La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia”, dijo Sarabia en una parte de la conversación.

Luego agregó: “Yo le pedí disculpas, le di la razón. Y usted sigue. Esa es la forma de hacer equipo. Se lo digo con todo el amor del mundo y el respeto que todavía le tengo, yo no soy su enemiga, y de verdad, si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”.