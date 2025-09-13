En un evento reciente en el Cauca, Gustavo Petro provocó controversia con sus comentarios hacia Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

“Funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del Gobierno del cambio, es hermosa. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos, escriben que son novias mías ¿Qué tal?”, indicó el presidente.

Miranda presentaba los avances del programa RenHacemos, un proyecto que implica una inversión de 66 mil millones de pesos y que busca la sustitución pacífica de cultivos ilícitos en el Cauca.

Durante su intervención, el comentario del presidente sobre la apariencia física de las funcionarias causó descontento en la audiencia y fue duramente criticado en redes sociales.

¿Qué dijo Laura Camila Vargas sobre gesto de Gustavo Petro con Gloria Miranda?

La creadora de contenido, quien en varias oportunidades defendió las políticas del actual Gobierno, últimamente levanta su voz de protesta por las declaraciones del presidente.

En las últimas horas, la también periodista se refirió a las palabras del jefe de Estado y no solo las rechazó, sino que tildó de machismo el gesto del líder del Pacto Histórico con Miranda.

“Lo que ocurrió con Gloria Miranda no es un simple halago: es una muestra de machismo desde la máxima autoridad del país. Ese gesto del presidente Petro, que muchos intentan ver como “inocente”, en realidad invisibiliza su trabajo y refuerza estereotipos”, escribió Vargas en sus redes sociales, al tiempo que compartió un video hablando del tema.

Lo que ocurrió con Gloria Miranda no es un simple halago: es una muestra de machismo desde la máxima autoridad del país. Ese gesto del Presidente Petro, que muchos intentan ver como “inocente”, en realidad invisibiliza su trabajo y refuerza estereotipos. pic.twitter.com/LjGLWzQ2Vz — Laura Camila Vargas (@LauraCVargas96) September 13, 2025

Vicky Dávila rechazó comentario de Gustavo Petro sobre Gloria Miranda

La precandidata presidencial Vicky Dávila intervino en el debate, acusando a Petro de actitudes misóginas y morbosas. “Es inaceptable que el Presidente se exprese de esa manera hacia una funcionaria que cumple su labor con seriedad”, declaró Dávila, en opiniones difundidas por diversos medios.

Además de las críticas generalizadas, este incidente se enmarca en un clima tenso entre el presidente Petro, sus opositores políticos y medios de comunicación críticos a su gestión. Este contexto ha intensificado el debate en torno al comportamiento del mandatario.

Varios medios han enmarcado esta situación como un nuevo ejemplo en el debate creciente sobre el machismo en la política colombiana, remarcando la importancia de una interacción respetuosa y profesional entre líderes del Estado. Otros medios, por el contrario, interpretaron el hecho como una posible táctica de distracción frente a problemáticas más urgentes.

A pesar de la polémica, el Gobierno no emitió ningún comunicado oficial. Mientras tanto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, acumulando miles de comentarios y publicaciones relacionadas con el suceso.

