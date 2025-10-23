El cuerpo del joven colombiano de 22 años, Iverth Samuel Bonilla Arias, fue hallado sin vida en la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil. Fabián Bonilla, padre del joven y quien usó las redes sociales como una plataforma para intensificar su búsqueda, confirmó la noticia: “Infortunadamente, la búsqueda acaba de terminar (…) ya está plenamente identificado el cuerpo. Nuestro hijo ha muerto. Gracias por todo su apoyo”.

Bonilla Arias había salido del barrio Vila C Nova el lunes 13 de octubre al mediodía y no regresó. Los padres, desesperados por su ausencia, informaron que el joven había dejado su celular y algunos documentos en el sitio donde se hospedaba, lo que complicó aún más su localización.

En un video difundido en la plataforma TikTok, su padre expresó con la voz quebrada: “Hola, soy Fabián Bonilla. Pensé que iba a utilizar las redes sociales para unas cosas más divertidas, la verdad. Pero hoy quiero pedir la ayuda de usted que me está viendo del otro lado. Tengo a mi hijo perdido. Está en Brasil”. La publicación mostraba detrás de él una camiseta con la imagen de Samuel y un cartel con la inscripción “Se busca”.

La madre del joven, Andrea Arias, viajó primero a Brasil para comenzar la búsqueda, y luego se sumó Fabián Bonilla. Durante esos días la familia utilizó redes sociales para difundir la campaña de búsqueda y allí recibieron miles de mensajes de apoyo y solidaridad. Después de aproximadamente diez días sin noticias, la familia confirmó el hallazgo del cuerpo en la Policía Científica de Foz do Iguaçu.

Por el momento, la familia agradeció el apoyo recibido y señaló que seguirá informando sobre los pasos siguientes en los trámites que implican el traslado o los trámites administrativos correspondientes.

