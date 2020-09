“Traté de hacerlo de la manera más sensata y que ellos (los niños) no tuvieran un impacto tan grande. No les conté la forma en la que su padre falleció; sin embargo, en horas de la tarde, por el boom de la noticia, ellos se enteraron”, explicó María Angélica, en entrevista con Caracol Radio.

Sobre cómo ocurrió la muerte de su exesposo, la mujer reconoce que es posible que él haya desobedecido a los policías, pero que su actitud no daba para el maltrato que recibió y su posterior muerte.

“Él (Javier) estaba en su casa, llegaron dos amigos y se pusieron a compartir y departir unos tragos con él alrededor de la medianoche se les acabo las bebidas. Decidieron a salir a comprar más, él no había comprado el licor, hasta ahora se dirigía a comprarlo (…) uno de los policías le dijo: ‘Ahora si no se me va a escapar’; a lo que él responde: ‘pues sáqueme el comparendo, igual mañana voy y lo pago’. Inmediatamente el uniformado se le viene encima y empiezan los ataques”, detalló la mujer, que durante las protestas de ayer apareció llorando frente al CAI al que llevaron a Javier Ordóñez.