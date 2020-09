green

El encontronazo virtual de Martín Santos y Vicky Dávila fue ampliamente comentado en redes ya que volvieron a aflorar las diferencias que hay entre ambos, sobre todo en el tema político, y por eso el abogado salió a dar su versión en el espacio de Caracol Radio ‘Soy la voz’.

“Fui tendencia nacional en las redes por cuenta de unos insultos que me proporcionó una periodista”, reaccionó Santos en la frecuencia, e hizo referencia a las palabras que escribió Dávila en uno de los trinos: “Mantenido, vago y bobo”.

“Me llamaron vago. Vago es no estar enterado y no pellizcarse de la realidad que vive nuestro país, que llevamos más de 54 masacres, que el desempleo llega casi al 30 % y que la independencia de poderes en Colombia peligra”, dijo el abogado, que orientó su respuesta hacia el escenario político.

Luego, Martín Santos usó la palabra mantenido para decir: “Me llamaron mantenido. Y sí: yo me mantengo en que es urgente implementar el acuerdo de paz. El Gobierno está desfinanciando los programas que ayudaron a reparar a las víctimas, a proteger a los actores que se desmovilizaron y a crear progreso en las zonas apartadas de Colombia”.

El abogado aprovechó la entrevista para enlazar la palabra bobo con un comentario al exministro del Interior del gobierno de su padre, Juan Manuel Santos.

“Me llamaron bobo. Un poco bobo, más bien, el exministro Juan Fernando Cristo, que sabiendo que a todos los opositores del Gobierno los perfilan y los hostigan, no le invirtió una platica a unas persianas para que no lo espiaran desde las cúspides de los árboles vecinos”, comentó.

Al final, Santos volvió a dirigirse a la periodista Vicky Dávila y la cuestionó por las denuncias que ella hizo sobre ataques personales que recibió por medio de “tendencias envenenadas”.

“Yo no me victimizo. Yo me río. Las redes sociales están cargadas de odio. También deberían servir para divertirnos y burlarnos de nosotros mismos, sobre todo en estos momentos tan críticos por los que estamos pasando”, aseguró.

Al final de la entrevista, y como la senadora María Fernanda Cabal lo postuló al ‘premio mamerto del año’, Santos reaccionó con el humor que lo caracteriza. “Yo también digo: ‘¡Estudien, vagos! Entérense de la realidad de Colombia. Y me mantengo: es mucho mejor una paz imperfecta a una guerra perfecta”, concluyó.

Así empezó el nuevo cruce de trinos entre abogado y periodista.