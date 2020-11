En las últimas semanas los bogotanos han visto que las personas están perdiendo la vida por la criminalidad desatada y el aumento de los actos delincuenciales, incluso, a plena luz del día.

A esto se le suma que en octubre pasado se registraron aumentos en lesiones personales (2,4 %) y en hurto de vehículos (11 %). Los demás delitos han bajado, pero expertos lo atribuyen a la prolongada cuarentena.

Aun así, la ciudad sigue conociendo imágenes de ladrones armados atacando a sus víctimas (ver videos de casos recientes de inseguridad en Bogotá), hechos de sicariato (video de sicario asesinando a un hombre en un taxi) y disputas de organizaciones criminales (ver video de balacera entre bandas), que hace muchos años no se veían en la capital.

Cada vez que los ciudadanos conocen un caso nuevo, o son víctimas de estos delitos, recuerdan que en campaña Claudia López afirmó que sería “la jefe de Policía que haría temblar a los delincuentes”, por eso los bogotanos —en especial el millón de electores de la alcaldesa— le exigen cumplir esa promesa.

Pulzo contactó a concejales, expertos y al Gobierno Distrital para comprender lo que está pasando alrededor de la inseguridad en Bogotá y qué se está haciendo para disminuir los índices altos de ciertos delitos e impedir que otros tomen una tendencia al alza.

El boletín de Indicadores de Seguridad y Convivencia, de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con corte a octubre de 2020, detalla hacia dónde va la preocupación de los ciudadanos y las autoridades.

Además, la tendencia se ha mantenido en alza durante la segunda mitad del año: en julio fueron 65 víctimas; en agosto, 83 y en septiembre, 103. Solo hasta octubre bajó y se ubicó en 82.

Pero desde la Alcaldía no parecen ver el panorama tan negativo, pues el secretario de Seguridad, Hugo Acero, le dijo a Pulzo que tiene la “confianza” de que para final de año va a lograr una disminución en los indicadores de homicidio porque van tras las bandas que asesinan con sicarios.

En el delito de lesiones personales hubo una reducción del 30 %, pues en 2019 fueron 19.246 casos y este año, 13.406. No obstante, en el comparativo de octubre, el 2020 también reportó un aumento del 2,4 % frente al mismo mes del año pasado.

Los datos de hurto en diferentes escenarios han tenido variaciones. La siguiente tabla compara los meses de octubre de 2019 y 2020 y muestra que el hurto de vehículos tuvo un incremento del 11 %, mientras los demás delitos bajaron:

El hurto de bicicletas también subió en comparación al año anterior. Según los datos del Distrito, hay 5 localidades que concentran el 61,4 % de este delito (vea cuáles son las zonas de Bogotá donde más roban bicicletas y cómo denunciar un hurto):

– Kennedy: 16,7 %

– Engativá: 14,9 %

– Suba: 13,5 %

– Bosa: 9,5%

– Fontibón: 6,8 %

Esta es la tendencia total del año, que muestra un pico importante en el mes de mayo:

De las 8.955 bicicletas hurtadas en 2020, el 49,9 % de los casos fue en atracos, el 41, 4 % en situaciones de oportunidad, el 5,2 % en establecimientos y el 3,6 % por medio de engaños.

El 24 % de los hurtos se cometen en la madrugada, el 30 % en la mañana, en la tarde otro 24 % y el 22 % restante en la noche. Además, el 80,3 % de las víctimas son hombres y el 19,7 % son mujeres.

Las personas también reportaron que en el 48 % de los casos las asaltaron sin armas, 32 % con armas blancas, 12 % con armas de fuego, 5 % con otros objetos contundentes y en el 3 % de los casos utilizaron palancas.

Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, indicó que algunas de las acciones para atacar el hurto de bicicletas es que haya más policías patrullando las ciclorrutas. El experto llamó la atención sobre hacerles mantenimiento —iluminarlas y pavimentarlas— porque “si hay desaseo o mala infraestructura, esa ciclorruta se vuelve foco de inseguridad”.

En las últimas semanas, el Cabildo Distrital ha hecho al menos tres debates relacionados con la seguridad en Bogotá. Así como algunos concejales aseguran que se han logrado avances, otros dicen que la Alcaldía de Bogotá no presta atención a las denuncias que se hacen allí.

Hace unos días, el diario británico The Guardian calificó a Bogotá como la “capital de la muerte para los ciclistas”. En su momento, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, calificó el titular como “injusto”.

Sin embargo, el concejal Jorge Colmenares, del Centro Democrático, considera que “es completamente cierto el titular porque los bogotanos prefieren usar otro sistema de transporte antes de ir a Transmilenio o SITP, y no tienen garantías al sacar su bicicleta si se cruzan con un ladrón”.

Por su parte, el concejal Julián Rodríguez, de Alianza Verde, partido de Gobierno de la alcaldesa Claudia López, señaló que no sirve que las autoridades adopten “una postura negacionista” y una “excusa para no responder como se debería a los cuestionamientos de la ciudadanía”.

Rodríguez dice que la Alcaldía de Bogotá debe identificar los puntos calientes donde más se presentan los hurtos y que allí dispongan “de fuerza policial, de CAI móviles de carácter rotativo a lo largo de la ciudad, especialmente en intersecciones viales y puentes”.

Por su parte, Colmenares pide nuevas tecnologías para identificar a los delincuentes e incrementar el pie de fuerza. “La Alcaldía solicita nuevos policías, pero debe respaldarlos porque cuando ellos hacen su trabajo no pueden presentarse como enemigos de la ciudad”, añadió.

Acero le aseguró a Pulzo que focalizar acciones en determinadas zonas de la ciudad, como lo piden los concejales, son precisamente las que han permitido la reducción en la mayoría de delitos.

El concejal del Centro Democrático también dijo que en los debates de seguridad ha hecho “denuncias que han sido ignoradas por la Alcaldía”. Colmenares señala que hace varios meses le entregó un reporte a Acero en el que le indicaba que hay “200 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad que están completamente inactivas”.

“Se le señaló al secretario punto por punto en dónde no servían y es la hora que no ha pasado nada. No las han desmontado, no han buscado nuevas tecnologías para incrementar la seguridad”, añadió.