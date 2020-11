Asesinatos, atracos y tiroteos se han convertido en el pan de cada día de los bogotanos. Aquí le presentamos siete de los más recientes casos que contrastan la idea de la Alcaldía de creer que casi todos los delitos están a la baja, solamente por comparar cifras del año pasado. (Ver: informe especial sobre inseguridad en Bogotá, según datos a octubre de 2020).

El más reciente hecho de inseguridad en Bogotá ocurrió este martes en el barrio La Floresta (norte de la ciudad). Allí, 4 sujetos asaltaron un bus de SITP y luego se fueron como si nada.

El oficial destacó la reacción del conductor del SITP, quien cerró el bus y activó la alarma para alertar a las autoridades. Sin embargo, ante el inminente ataque por parte de los ladrones armados, el hombre no tuvo más remedio que abrir las puertas del vehículo, agregó esa emisora.

El hecho, ocurrido en la noche de este lunes, se dio cerca al portal de Suba (norte de Bogotá). El hombre fue arrollado por un bus y salió intacto, pero más adelante murió en extrañas circunstancias.

El hombre, quien caminaba en inmediaciones del portal de Transmilenio en Suba (norte de Bogotá), sufrió un accidente de tránsito que por poco pudo ser peor, informó Noticias Caracol.

El ciudadano fue arrollado por un bus de SITP, pero rápidamente recibió atención médica en la zona. De hecho, el hombre se encontraba tan bien que les dijo a los paramédicos que se iba para su casa, razón por la que siguió caminando como si nada, agregó ese medio.

Para sorpresa de las autoridades, 30 minutos después recibieron un nuevo llamado acerca de un hombre que yacía muerto en cercanías al sitio del accidente, añadió esa cadena. La sorpresa fue aún mayor cuando los paramédicos que llegaron al sitio se dieron cuenta que el hombre fallecido era el mismo que había estado involucrado en el accidente del bus de SITP, indicó ese canal.

En una grabación, difundida en redes sociales, se ve cuando un hombre, con gorra blanca, se acerca a la mujer, que está sola esperando una ruta de Transmilenio en Ciudad Universitaria. Los hechos se dieron en la noche de este lunes:

Cuando ella se percata de que el hombre parece que está caminando hacia ella, guarda su celular en una manga de la chaqueta y empieza a mirar a lado y lado, para verificar si viene algún bus del sistema de transporte.

El atacante acelera el paso, por lo que la mujer intenta huir de él; no obstante, el delincuente la agarra desde atrás, y en medio del forcejeo, ambos caen fuera de la estación. Ahí es donde el agresor la apuñala e intenta escapar.

El caso de dio este lunes, cuando los ladrones se subieron en un bus del sistema de transporte de la capital, frente a la estación de Marsella (en la troncal de la avenida Américas) y robaron a los pasajeros.

Los ladrones iban a atracar a una pasajera y un hombre se metió y terminó herido. Aparentemente, los delincuentes apuñalaron a la víctima en un brazo. El herido, al parecer, fue auxiliado por otros pasajeros del bus que le pusieron un trapo para tapar la herida. Finalmente, el hombre fue remitido al hospital de Kennedy.

El pasado 6 de noviembre, la leyenda del fútbol colombiano, Willington Ortiz, sufrió un robo a mano armada cuando estaba al frente del restaurante que administra en el norte de Bogotá.

El viejo ‘Willy’ detalló que todo empezó cuando los delincuentes, que se hicieron pasar por policías de civil, lo llamaron para alertarle sobre un supuesto robo en la zona.

“Me llaman de un carro y yo me acerco; me empiezan a decir que aquí había habido un robo. El tipo me agarra y me dice que le dé el dinero, me sacó la cadena y yo tuve que sacar la plata y entregársela”, apuntó Ortiz.