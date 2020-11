Todo empezó cuando los dos jóvenes, en compañía de una mujer, tomaron un bote para recorrer la represa y se presentó un accidente. Aparentemente, el bote se habría volcado y habría dejado a los 3 tripulantes botados en el agua, informó Caracol Radio.

“Se fueron para allá y se montaron en una balsa. Ellos no saben nadar e iban con una chica; dicen que la balsa se volteó y que la única que sabía nadar era ella y no se sabe a ciencia cierta si fue que se ahogaron. No se sabe nada porque no aparecen, el problema es que tiene más de 20 metros de profundidad y es muy oscuro; lo que pedimos es que no abandonen la búsqueda”, indicó uno de los familiares de los jóvenes, en diálogo con esa emisora.