El exjugador de Millonarios, Cali y América fue víctima de un atraco mientras estaba frente al restaurante que administra y lleva su nombre, ubicado en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba (norte de Bogotá), informó Blu Radio.

El ‘viejo Willy’ comentó en esa frecuencia radial cómo ocurrieron los hechos y mostró su indignación al ser víctima del delito a plena luz del día y en una calle muy transitada de esa zona el norte de la ciudad.

Asimismo, detalló que todo empezó cuando los delincuentes, que se hicieron pasar por policías de civil, lo llamaron para alertarle sobre un supuesto robo en la zona.

“Me llaman de un carro y yo me acerco; me empiezan a decir que aquí había habido un robo. El tipo me agarra y me dice que le dé el dinero, me sacó la cadena y yo tuve que sacar la plata y entregársela”, apuntó Ortiz, en diálogo con esa emisora.