“He recibido innumerables tuits en los que me dicen que empaque ya”, trinó el 4 veces ganador de la ronda gala a modo de introducción.

Y contestó haciendo ver que no les dará gusto: “Si renunciara cada vez que las cosas se pusieran difíciles durante mi carrera, nunca habría logrado nada. Créanme cuando digo que estoy lejos de terminar”.

Además, en declaraciones entregadas a Cyclingnews.com, Christopher Froome aseguró que va por su quinto Tour de Francia y que desde ya se alista para ello, pese a que en 2021 no correrá en el Ineos, pues pasará al Israel Start-Up.

“Mi preparación para el Tour comienza con la presente Vuelta a España, que me dará condición y bases para el próximo año”, apuntó.

Incluso, se mostró confiado por el respaldo que tendrá en su nueva formación, que se ha reforzado con hombres de la talla del neozelandés Patrick Bevin, el canadiense Michael Woods, el surafricano Daryl Impey y el irlandés Daniel Martin, todos para estar a su servicio.

“Va a ser una estructura completamente diferente, y sin faltarle el respeto al actual Israel Start-Up Nation, tendremos una hoja en blanco para hacer historia en el WorldTour”, concluyó.

Thanks to @SirWiggo and @SeanKellyCC for their belief in me. I’ve received countless tweets telling me to pack it in already 🙄 If I quit every time things got tough during my cycling career I would have never achieved anything. Believe me when I say I’m far from done 👊 https://t.co/hQjGWO3PBA

— Chris Froome (@chrisfroome) November 2, 2020