Después de una edición bastante montañosa, el Tour de Francia 2021 tendrá un total de 58 kilómetros de contrarreloj (no había tantos desde 2013) debido a que contara con dos CRI, la primera en Laval y la segunda en Saint-Emilion.

Aunque los Pirineos volverán a ser decisivos en la última semana para seleccionar al grupo de favoritos, la competencia ciclística más importante del mundo solo tendrá tres finales en alto, lo que es poco favorable para los pedalista colombianos.

En total, el Tour 2021 contará con seis etapas de montaña, nueve llanas, cuatro accidentadas y dos contrarreloj individuales. De igual manera, la fracción más extensa será la número 13, la cual tendrá un recorrido de 220 km entre Nimes y Carcasona.

El Tour de Francia 2021 comenzará el 26 junio y finalizará el domingo 18 de julio en París. Asimismo, tendrá en principio una distancia de 3.383 kilómetros, una estimación que podrá ser ligeramente modificada tras los últimos reconocimientos de los organizadores.

🤩 Here is the official #TDF2021 route!

🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2021 ! pic.twitter.com/MEoDFc2ph2

— Tour de France™ (@LeTour) November 1, 2020