Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La crisis derivada de los incendios forestales en el Tolima persiste y ha movilizado a organismos de socorro de distintos municipios de la región. Según anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, uno de los focos de mayor preocupación fue el incendio que llegó hasta la doble calzada entre Ibagué y El Espinal. Esta situación resultó tan crítica que obligó al desplazamiento inmediato de la Directora Nacional de Bomberos hacia el área afectada, con el objetivo de coordinar de primera mano los esfuerzos para frenar el avance de las llamas.

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De acuerdo con el reporte oficial divulgado por el ministro Lara, en este momento, 150 bomberos provenientes de diferentes localidades del Tolima se encuentran comprometidos en la atención de la emergencia. Los equipos asignados pertenecen a municipios como Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, El Espinal, Fresno e Ibagué. Esta movilización de recursos humanos y logísticos resalta la gravedad de los incendios y la necesidad de unir fuerzas para resguardar la seguridad de los habitantes y la infraestructura vial de la región.

Frente a la magnitud de la emergencia, las autoridades definieron mecanismos de refuerzo para mantener la respuesta continua durante la noche. Está previsto que 90 bomberos adicionales se sumen a las labores en la noche, reforzando la fuerza de tarea con presencia de Grupos Tácticos de localidades como Jamundí, Tuluá y Oriente Antioqueño. A este equipo se unen también bomberos oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea extraída del departamento del Huila. Esta articulación busca asegurar que los esfuerzos por sofocar los incendios no se detengan en ningún momento, minimizando así los riesgos que enfrentan las comunidades y las vías principales.

Las operaciones y la asignación de los equipos de respuesta están siendo coordinadas por la Dirección Nacional de Bomberos, entidad adscrita al Ministerio del Interior. La vigilancia sobre la situación es constante y las autoridades nacionales mantienen un monitoreo exhaustivo tanto sobre los puntos críticos en el Tolima como sobre los incendios presentados en otras áreas del país. El objetivo es contener la expansión del fuego y salvaguardar tanto los bienes materiales como la integridad de las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bomberos atienden los incendios forestales en Tolima?

Según lo informado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, actualmente hay 150 bomberos desplegados en varias localidades del Tolima para controlar los incendios forestales. A estos se sumarán 90 bomberos adicionales durante la noche, reforzando la respuesta ante la emergencia en la región.

¿Qué entidades coordinan la atención de los incendios en Tolima?

La coordinación de las operaciones y la distribución de los equipos que enfrentan los incendios forestales en el Tolima está a cargo de la Dirección Nacional de Bomberos, ente adscrito al Ministerio del Interior. Esta entidad dirige el trabajo interinstitucional con apoyo de los organismos de socorro de diversos municipios y refuerzos provenientes de otras regiones del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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