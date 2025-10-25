Después de tres días de labores de búsqueda, las autoridades encontraron sin vida al montañista caldense Jefferson Ramírez, de 31 años, quien había desaparecido mientras ascendía al Nevado del Tolima, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados. El cuerpo fue ubicado en una zona de difícil acceso del Cañón del Combeima, tras un operativo coordinado entre organismos de socorro, personal especializado y guías de montaña.

El joven había iniciado su travesía el martes 21 de octubre desde el Valle de Cocora, en el departamento del Quindío, con destino a la finca Primavera, pero perdió comunicación con sus familiares hacia las 4:00 de la tarde de ese mismo día. Al no tener noticias suyas, los allegados dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió activar un amplio dispositivo de búsqueda.

En el operativo participaron equipos de la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército y funcionarios del Parque Nacional Natural Los Nevados, según reportó El Tiempo. El Puesto de Mando Unificado (PMU) lideró la coordinación del rastreo, que se vio afectado por las adversas condiciones climáticas de la zona, entre ellas bajas temperaturas, fuertes vientos y densa niebla que dificultaron la visibilidad en los puntos más altos del Nevado.

El mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima, explicó a medios que el cuerpo de Ramírez fue encontrado a unos 4.600 metros de altura. “Los montañistas de la comunidad que se encontraban en la búsqueda del joven Jefferson en el Nevado del Tolima confirman que fue hallado el cuerpo sin vida a 4.600 metros. Se están haciendo todas las labores para poder descender el cuerpo y hacer los actos correspondientes”, señaló el funcionario.

De acuerdo con El Tiempo, las autoridades emprendieron los procedimientos para el descenso y traslado del cuerpo, utilizando equipos especializados en rescate de alta montaña. Además, contaron con el apoyo de guías locales con experiencia en operaciones en terreno nevado. El hallazgo de Jefferson Ramírez cierra una búsqueda que conmovió a la comunidad montañista de la región y a los habitantes de Manizales, quienes seguían con esperanza las labores de rescate.

