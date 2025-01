El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar ante las declaraciones del reconocido empresario Mario Hernández, quien comentó lo que sucedería con sus tiendas tras el incremento del salario mínimo decretado para el año 2025. Petro aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta sobre la caída de su reforma tributaria, que no logró ser aprobada en el Congreso.

La controversia se originó después de que el Gobierno anunciara el aumento del salario mínimo a $1’623.500, incluyendo el auxilio de transporte, lo que representa un incremento del 9,5 % respecto al salario vigente en 2024. Esta decisión no fue bien recibida por varios sectores empresariales, que esperaban un ajuste menor y advirtieron sobre posibles consecuencias económicas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

En medio del debate, surgieron rumores de que Mario Hernández cerraría sus tiendas debido a la medida. Sin embargo, el empresario santandereano salió al paso de las especulaciones a través de su cuenta de X (antes Twitter), desmintiendo tales afirmaciones. “Están diciendo que cerraré mis tiendas. Eso no pasará, al contrario, abrimos cuatro tiendas nuevas y generamos 50 empleos más”, aclaró Hernández.

Están diciendo que cerraré mis tiendas eso no pasará al contrario abrimos 4 tiendas nuevas y generamos 50 empleos más ! Este es mi país aquí me quedo,estas épocas malas me obligan a reinventarme ! Con gusto pagaré el aumento de sueldo etc ! Estamos construyendo la marca…

— Mario Hernandez (@marioherzam) December 28, 2024