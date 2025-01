El reciente mensaje del empresario colombiano se vio más como una descarga hacia el anuncio del aumento del salario mínimo, que dejó el sueldo de los colombianos en 1’423.500 pesos.

Si bien Hernández —muy crítico con las determinaciones económicas de Gustavo Petro— comenzó su publicación para desmentir el supuesto cierre de varias de sus tiendas y anunciar la apertura de 4 nuevos locales, luego dejó ver el trasfondo de su airado trino.

Este es el mensaje del empresario:

Están diciendo que cerraré mis tiendas eso no pasará al contrario abrimos 4 tiendas nuevas y generamos 50 empleos más ! Este es mi país aquí me quedo,estas épocas malas me obligan a reinventarme ! Con gusto pagaré el aumento de sueldo etc ! Estamos construyendo la marca…

— Mario Hernandez (@marioherzam) December 28, 2024