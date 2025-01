El año que termina para el Gobierno Nacional no fue del todo sencillo, ya que hizo muchas propuestas con respecto a reformas, pero en el Congreso muy pocas fueron aceptadas. Además, hubo una gran cantidad de escándalos, cambios en los ministerios, embajadas y demás que pusieron a Petro y sus aliados en el ojo del huracán.

(Ver también: Petro dijo que se equivocó al conformar su Gobierno y le tiró a Alejandro Gaviria)

De hecho, hubo bastantes críticas por lo que se hizo o se dejó de hacer, principalmente de la oposición, pero también de algunos personajes que en algún momento hicieron parte del gabinete presidencial.

Uno de esos fue Alejandro Gaviria, exministro de Educación, quien ahora subió un video a sus redes sociales mostrando, según él, qué se viene para el Gobierno en 2025.

Alejandro Gaviria, duro nuevamente contra el Gobierno de Petro

En un video que subió este 31 de diciembre, Gaviria aseguró que en cuanto a reformas, es muy posible que no pase nada nuevo más allá de la de la salud que al final no tendrá ninguna repercusión porque el siguiente mandatario no la usaría, además de que se viene una destrucción en varios sectores si se sigue actuando igual.

Cinco predicciones para 2025 en la economía y la política: pic.twitter.com/AiRj1y7Qns — Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 30, 2024

“Colombia retoma cierta tradición histórica de estabilización, la inflación va a caer, la economía va a crecer moderadamente al 3 %, pero sobre todo, existirá una gran preocupación con el equilibrio y las finanzas del Estado, el tema fiscal dominará la discusión económica”, comenzó diciendo Gaviria.

Y agregó: “Continuará la teoría de la inacción destructiva. La destrucción en algunos sectores como la salud, la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos y la energía”.

(Ver también: Petro le ganó pelea a Alejandro Gaviria y se salvó de hacer aclaración en Colombia)

Finalmente, criticó el gabinete que se tendrá, ya que dijo que será de “tercer nivel” y no muy capacitado para todos los retos que se vienen en el país en materia de seguridad, educación, hacienda y más.

“Y la última, tendremos un gabinete de tercer nivel, inercia en el gobierno nacional, y un discurso del presidente radicalizado”, concluyó.

