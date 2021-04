green

Gustavo Petro se mostró bastante activo en las redes sociales durante las últimas horas, dejando algunos comentarios sobre lo que será el paro nacional convocado para el miércoles 28 de abril.

En un primer momento, el líder de la denominada Colombia Humana señaló que la única forma de frenar las marchas sociales esta semana es que el Gobierno retire la reforma tributaria que planteó. “¿Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces, es fácil: retiren la reforma tributaria“, expresó esta mañana. (Vea también: “Hay que pronunciarnos”: cura en misa invita a marchar pacíficamente contra Gobierno)

Unos cuantos minutos después, Petro realizó otra publicación en la que hizo un listado de acciones que los manifestantes deberían llevar a cabo para que el Gobierno entienda las dimensiones de las protestas convocadas para el miércoles, que él considera que pueden ser indefinidas.

Las propuestas del senador generaron controversia en Twitter porque dentro de ellas indicó que los protestantes deberían dejar de hacer transferencias financieras y no tomar gaseosas.

“El día del paro es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a Transmilenio. Que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.

La Alcaldía de Bogotá pidió que no se lleven a cabo aglomeraciones y a su petición se unieron varias voces más de la opinión pública, pero las centrales obreras y sindicatos confirmaron este lunes que el paro se mantiene.

Las marchas no tienen reversa y ahora la expectativa de la opinión pública se va centrando en la forma como se desarrollarán. Líderes insisten en que es necesario que las manifestaciones sean pacíficas.

Este fue el comentario que hizo Petro sobre las protestas de esta semana: