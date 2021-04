En su más reciente columna publicada en ‘Los Danieles’, Antonio Caballero manifestó que Gustavo Petro encontró en Margarita Rosa de Francisco el instrumento ideal para cautivar a nuevos votantes, pensando en las elecciones presidenciales de 2022.

El columnista, de igual manera, señaló en el texto –como lo ha hecho en reiteradas ocasiones– que el líder de la ‘Colombia Humana’ es un mentiroso, un “politiquero” más que esconde constantemente sus “ambiciones personales”.

Aunque los considera personas inteligentes, Caballero indicó que el excandidato presidencial ha logrado cautivar con su discurso a diferentes personalidades, incluido a Gustavo Bolívar y a Margarita Rosa, a esta última la calificó como “ingenua y novata en política”.

“Petro no solo tiene voz, sino también tiene el mitológico cuerpo de la sirenas. Por eso lo llamé ‘sirena’ en el artículo en que, hace un par de meses, critiqué sus obscenos, en mi opinión, cantos electorales de seducción hacía la bella Margarita”, agregó.

La columna del periodista, que al final deja en el aire la sensación de que la que está sacando provecho de la situación es la artista, recibió todo tipo de comentarios. Incluso, fue cuestionada por algunos usuarios, quienes señalan que Caballero está descalificando a la actriz colombiana.

“Yo no apoyo a Petro porque sepa de política, sino porque, si me he de equivocar como ciudadana electora, riesgo que corren hasta los que más saben, prefiero hacerlo con la conciencia limpia”, respondió Margarita Rosa de Francisco en Twitter.