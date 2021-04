La columna de Caballero, titulada ‘La sirena cantora’ y que publicó en el espacio de ‘Los Danieles’, fue interpretada por varios usuarios en redes sociales como una “ofensa” para Margarita Rosa de Francisco, debido a los calificativos que utiliza.

“Margarita Rosa es muy bella y tiene muy buena voz, además es famosa, con lo cual es un gran gancho, un buen anzuelo, para futuros votantes – pues de eso se trata– de la ‘Colombia Humana’”, escribió.

Las letras punzantes del afamado escritor causaron todo tipo de comentarios en redes, algunos subidos de tono y hasta cargados de insultos, pero llamó la atención que la respuesta de la reconocida actriz estuvo a la altura de la situación.

“Yo no apoyo a Petro porque sepa de política, sino porque, si me he de equivocar como ciudadana electora, riesgo que corren hasta los que más saben, prefiero hacerlo con la conciencia limpia”, le dejó claro De Francisco.