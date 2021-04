green

“¿Saldrías con una chica?”, fue lo primero que le escribió la fan a la expresentadora de Caracol Televisión, y luego agregó:

“Te invito [a salir], ¡me encantas!”.

Al leer esto, la famosa antioqueña, que hace unos días confirmó que sí la han amenazado, fue cordial con su seguidora y, en su respuesta, hasta le incluyó una carita sonriente.

No obstante, la presentadora le contestó a su fanática con un no, dejando claro que no saldría con otra mujer.

En cuanto al resto de lo dicho por la usuaria de Instagram, Mónica Rodríguez, quien ya dijo si será candidata al Congreso, le agradeció y le expresó que, aunque no le aceptaba la invitación, la halagaba con su comentario.

Se desconoce si la fan le manifestó algo más, pues sobre el tema la exintegrante de ‘Día a día’ no hizo más ‘posteos’.

Reacción de Mónica Rodríguez cuando mujer se le declaró

Esta es la imagen con el mensaje de la fan de la presentadora de Noticias Uno y la mencionada respuesta de la celebridad: