“Sí, me amenazaron. Eso no lo saben muchos. Y en ese momento no recibí apoyo”, aseguró textualmente la famosa, que no es la única que han intimidado entre sus colegas, hace unas semanas también se supo del caso de Juan Diego Alvira, de Noticias Caracol.

Enseguida, la expresentadora de ‘Día a día’, que también confesó si aspirará al Senado, no dio más detalles al respecto ni se refirió a cuándo sucedió ni a quiénes no la apoyaron.

¿Por qué amenazaron a Mónica Rodríguez?

Lo que sí habría quedado claro es que las intimidaciones en contra de la presentadora de Noticias Uno fueron por su postura en algunos asuntos políticos.

(Vea también: “Persona que me amenazó tiene línea política clara: el uribismo”, dice Alejandro Riaño)

Y es que la pregunta textual a la que ella respondió con un contundente “sí”, más la frase antes mencionada, fue: “Moni, te admiro y quisiera saber si por ser ya más directa en la parte política te han amenazado”, se ve aquí:

Captura de pantalla historia Instagram monyrodriguezoficial.

Cabe mencionar que algunos de los problemas más grandes que ha tenido Mónica Rodríguez por sus comentarios políticos están asociados al uribismo, al punto que el mismo expresidente Álvaro Uribe se ha despachado en contra de ella en Twitter. Sin embargo, en su publicación de Instagram, ella nunca asoció las amenazas con esta colectividad ni con ninguna otra, pues sobre eso no dio detalles.

Respecto a sus problemas con Uribe, por ejemplo, él la acusó de calumnia en 2018 y ella, incluso, cuando no era tan activa como hoy en sus opiniones políticas, decidió disculparse por medio de una carta, que se pueden ver a continuación: