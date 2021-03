green

Alejandro Riaño recordó que las amenazas de muerte contra él y contra su familia las recibió hacia las 9:30 de la noche del domingo pasado. Ese mismo día las hizo públicas.

Si bien admitió en Caracol Radio que eso es “algo normal”, lo mismo que son recurrentes los mensajes de odio contra su personaje provenientes de “cierto sector que no entiende la crítica o la denuncia que se está haciendo”, advirtió que en este caso iba más allá “porque era venir y meterse con mi familia”.

“Eso ya no me pareció como tan chévere. Ya llevo un año soportando esto: cada vez que saco video es lo más normal, pero ya cuando es con los hijos de uno me pareció que debía hacer algo. Así lo hice y lo denuncié públicamente vía Twitter”, dijo Riaño en la emisora.

Por eso, manifestó su preocupación porque no esté regulado el tema de las redes sociales. “Parece que es un derecho maravilloso el poder expresarse libremente, pero ya cuando entran las amenazas no está tan bien”, insistió. “Esto es algo que se ha tomado la gente de una manera deliberada”.

También dijo que no cree que esta sea una amenaza real. “Prácticamente ya está ubicada la persona. Creo que lo ha manifestado en redes sociales, donde pide disculpas, que no sabe lo que estaba haciendo, que no sabe por qué actuó de esa manera”.

De hecho, este martes se conoció quién es la persona que amenazó a Riaño por un audio difundido también en redes. “Esto ya está en manos de la Sijín, y pienso que hay que dejar un precedente en este caso. Que la gente se dé cuenta que hay que respetar las distintas maneras que hay de pensar, en un país que sido tan golpeado por la violencia”, añadió Riaño.

(También puede leer: Esposa de Alejandro R. (‘Juanpis’) deslumbró con su abdomen luego de tener gemelos)

La persona que me amenazó tiene una página que se llama ‘No a los mamertos’, donde su línea política es muy clara: es del uribismo”, contó el humorista, pero advirtió que el hecho de que él [el que lo amenazó] tenga esa ideología, no quiere decir que el partido lo haya hecho. Tampoco puedo culpar que un partido es el que amenaza por el simple hecho de la ideología política de este personaje”.

“Este país está incendiado de todas las maneras, precisamente por el ejemplo que nos han venido dando los mimos políticos, no un ejemplo de unión”, responsabilizó Riaño.

“Un líder lo que debería hacer es sentarse a una mesa con las diferentes ideologías políticas y sacar esto adelante. Decir: ‘Usted de izquierda, de centro, de derecha, del conservatismo, del liberalismo, venga, cómo sacamos esta vaina adelante. Empecemos a plantear y demos ejemplo porque nosotros tenemos que sacar este Estado adelante; nosotros le prometimos al pueblo que esto iba a cambiar y nunca hemos cumplido’”.

“Eso siento que es dar un ejemplo. Pero si ellos mismos se tiran de la manera que lo hacen, como si fueran niños de kínder”, concluyó.