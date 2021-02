green

“Hoy, cita con el ginecólogo. Poco a poco volviendo a mi estado natural”, escribió María Alejandra sobre una de las grabaciones y, al percatarse de cómo luce, varios de sus seguidores quedaron sorprendidos.

Esposa de Alejandro Riaño mostró su abdomen, 11 días después de dar a luz

En los videos, la arquitecta lució una chaqueta color caqui, una camiseta blanca, ‘jeans’ bota ancha y tenis, pinta que la hizo lucir estilizada y con un cuerpo delgado, hecho que provocó varios comentarios de sus fans.

“Pa’ que no crean que ya estoy como si no hubiera tenido hijos. Así es sin faja [señaló su abdomen]. Ahí tengo mi barriguita, todavía“, expresó Manotas en el video, en donde dejó al descubierto su abdomen, que aún está un poco abultado, pero en el que no habrían crecido estrías.

“Ahí está bien metida porque me acabo de quitar la faja”, aseveró María Alejandra, quien grabó la reacción de Riaño al enterarse de que iba a ser papá de gemelos.

Aquí, las publicaciones que hizo la esposa del comediante, quien parodió llegada de las vacunas; las grabaciones fueron replicadas por una cuenta de chismes en Instagram:

María Alejandra Manotas tuvo gemelos

El pasado 9 de febrero el humorista, que encarna al famoso ‘Juanpis González’, anunció en su cuenta de Instagram que el nacimiento de sus pequeños se adelantó, y que se dieron cuenta en un chequeo de rutina.

Dos días después del parto, la pareja pudo salir del hospital y llevó a sus bebés (Antonio y Agustín) a su casa, en donde los estaba esperando una ansiosa Matilde, su primera hija, quien tuvo una curiosa reacción cuando los vio por primera vez.