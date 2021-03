green

Alejandro Riaño denunció este lunes la amenaza que recibió por parte del usuario de Twitter ‘@JuanPab31018549’, quien le puso como nombre a su perfil en esa red social ‘No a los mamertos’. El país entero se solidarizó con el creador del personaje ‘Juanpis González’ y rechazó que situaciones como estas se siguieran presentando en plataformas digitales.

El tuitero que amenazó a Riaño le escribió: “No escribo todo lo que quiero que le pasen a tus gemelos niños porque me cancelan el Twitter, pero ojalá sea todo lo hp que haya”. El comediante lo denunció públicamente y agregó: “Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía. Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente”.

Tan solo horas después de que la amenaza fuera tema de conversación nacional, el autor de la misma fue ubicado por una persona que lo conoce, quien le preguntó sobre el tema y grabó la conversación que tuvo con el sujeto. El audio de la charla deja en evidencia lo asustado que se encuentra el tuitero por las posibles consecuencias que tendrá la publicación que hizo contra Riaño.

En la primera parte de la grabación, el autor de la amenaza confiesa que no sabe cómo cerrar su perfil en Twitter y que necesita ayuda para eso. “Necesito cancelar esa cuenta y que me disculpe la gente. Fue un error mío horrible. No sé cómo quitar la cuenta, intento entrar, pero no sé cómo“, le dijo a la persona que lo llamó.

Después de eso, el sujeto, que se llama Juan Pablo, se mostró arrepentido por lo que hizo. “Yo no vuelvo a hacer eso. Por imbécil, por estúpido. Soy muy estúpido. Por favor, deme el teléfono de él y yo me disculpo. Si usted se comunica con él, dígale que por favor me disculpe, yo no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a poner nada de él, ni ver los programas de él, que me disculpe muchísimo”, expresó angustiado el tuitero.

En la parte final de la conversación, el usuario insistió en que él no es delincuente. “Fue una cosa pendeja mía de política. Lo puse por pendejo, pero yo no soy ningún delincuente, ni quiero que les pase nada a los hijos de él ni nada. Lo puse porque no estoy de acuerdo con unas cosas políticas de él”, agregó.

En la publicación en la que se compartieron las declaraciones del hombre que amenazó a Riaño también se recopiló un video que grabó él mismo ofreciéndole disculpas al humorista, aunque no está claro desde qué perfil de redes sociales compartió esa grabación. “Por favor, que me perdone Alejandro Riaño. No soy ningún delincuente, puse eso muy mal. Perdónenme por el mensaje que puse, mi intención no era amenazar”, concluyó el sujeto.

El comediante confirmó en sus redes sociales que ya tiene identificado al autor de la amenaza contra sus hijos y que este deberá responder por lo que hizo. Además, en una entrevista que ofreció esta mañana, Riaño opinó que el tuitero en cuestión tiene una línea política clara: el uribismo.

A continuación, la conversación que tuvo el autor de la amenaza con la persona que lo llamó y le habló al respecto: