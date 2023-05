La reforma laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo es quizá la iniciativa más polémica de la administración de Gustavo Petro. De hecho, el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, emitió un informe en el que advirtió los efectos que tendría.

De acuerdo con el documento, el proyecto aumentaría los costos salariales hasta el punto de llevar a las empresas a despedir a unos 450.000 empleados formales en un escenario medio en un horizonte de entre 3 y 4 años.

(Lea también: Más de 450.000 personas podrían ser despedidas en Colombia pronto; lanzan grave alerta)

Precisamente, dicho análisis motivó un recio debate en el país. El presidente salió a bajarle caña y los empresarios se pegaron de las advertencias para enfatizar sus críticas sobre la reforma.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue uno de los que aprovechó el estudio para cuestionar al Gobierno por haber construido un proyecto así. “Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye”, expresó en su cuenta de Twitter.

Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye

Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente lo mínimo es que:

1. Cree empleo

2. Reduzca informalidad

3. Genere más actividad económica https://t.co/DZbVThBu0p — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) May 10, 2023

A Petro no le gustó el comentario del líder gremial y le contestó por la misma vía. El mandatario aseguró que no es cierto que si suben los salarios se aumenta el desempleo. A su juicio, apreciaciones como la de Mac Master son erróneas porque no le apuntan a dignificar el trabajo.

“Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El pacto social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”, trinó.

Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios , se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo Europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo. En Colombia se ha creido que volver el trabajador esclavo genera… https://t.co/ZMKZbBkfde — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

Lee También

Andi critica reforma laboral: alerta por consecuencias

El presidente de la Andi aclaró que lo pretendía expresar es que, basándose en el análisis de los expertos, no se puede defender una reforma laboral que agrava el desempleo, no crea un solo puesto y produce informalidad (la cual complica la pensión de casi medio millón de trabajadores).

“El estado tiene herramientas técnicas que permiten evaluar cada uno de estos aspectos, lo razonable es tomar decisiones con conocimiento pleno de las consecuencias de las reformas”, aseveró.

Lejos de dar por cerrada la discusión, Petro lanzó más argumentos para defender su proyecto. Según afirmó, la informalidad no tiene relación con los costos laborales.