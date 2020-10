En el audio, Dávila conversa con su colega Jairo Lozano y con al menos una periodista más. El periodista le advierte que la Fiscalía retiraría el principio de oportunidad al que había llegado con el mayordomo de la finca de Fernando Sanclemente, que se había hecho responsable por los laboratorios de procesamiento de cocaína encontrados allí.

La conclusión a la que llegan los periodistas involucrados en la conversación es que Sanclemente sí sabía sobre lo que sucedía en su finca, y que el mayordomo estaba tratando de asumir la culpa para que la investigación muriera con él.

Sin embargo, de ahí es de donde se desprenden algunas preguntas.

De todo el audio filtrado, lo que más les quedó sonando a muchos usuarios de redes sociales es la respuesta del periodista sobre la presunta implicación del exdiplomático: “Sí, pero no se puede decir. Eso va hacia allá”, responde él.

En redes sociales, varias personas se preguntaron por qué “no se puede decir” y especularon con una presunta autocensura del equipo periodístico de Semana. No obstante, la periodista de ese medio Pía Wohlgemuth apuntó que el quid del asunto es que un principio periodístico es no publicar información sin pruebas o sin corroborar o contrastar, por lo que lo dicho por el periodista sería solo una versión apresurada o una hipótesis temprana:

Es muy básico el entender que no se pueden dar noticias o información delicada sin pruebas. Por más seguro que esté el periodista, es peligroso publicar o contar algo en un medio sin sustento de ello, así se tenga certeza de que es real. No es muy difícil el concepto.

Otro periodista de esa casa editorial, Juan Esteban Silva, también dijo que “la información no se maneja a la ligera”, y que “periodista responsable es, precisamente, el que sabe que no se puede decir algo sin tener las pruebas”.

Lo que algunos llaman “error”, es en realidad muestra de verdadero periodismo. Periodista responsable es, precisamente, el que sabe que no se puede decir algo sin tener las pruebas, la certeza del hecho. La información no se maneja a la ligera.

Y la propia Dávila lo reafirmó después en respuesta a una crítica del senador Roy Barreras: “‘No se puede decir’ lo que no se puede sustentar”, comentó.

Senador Roy escuche la grabación. ¿Ud oye algo extraño?. Esa es una conversación cotidiana en una redacción. “No se puede decir” como periodista lo que no se puede sustentar. Esa conversación fue frente a muchos compañeros, no hay irregularidades. Ud es inteligente, no se haga.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 16, 2020