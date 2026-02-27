La tensión y la expectativa por el futuro de las relaciones entre Colombia y Venezuela están a punto de llegar a su punto máximo. Julio Sánchez Cristo confirmó que el próximo sábado 14 de marzo la ciudad de Cúcuta será el escenario de una reunión de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según el comunicador, este encuentro representa el momento definitivo para resolver asuntos que llevan meses en la sala de espera de ambas naciones.

El menú de la reunión no es sencillo e incluye temas que produce fuertes roces políticos y económicos. Entre los puntos principales se encuentra el futuro del negocio de Monómeros, la exportación de gas hacia Colombia y la situación jurídica y política de Alex Saab. Sánchez Cristo fue enfático al señalar que en la frontera se jugará la “hora de la verdad” sobre si el fiscal venezolano se queda o se va, y cómo se reconfigurará el mapa energético entre los dos países.

Este anuncio le pone fecha a lo que ya se venía cocinando desde mediados de febrero, cuando la propia Delcy Rodríguez confirmó una conversación telefónica con Petro en la que acordaron un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado. A través de sus canales oficiales, la mandataria encargada había manifestado su intención de avanzar en una agenda económica y de seguridad que fortalezca la cooperación, siempre bajo un marco de respeto y beneficios compartidos para los dos pueblos.

Por su parte, la Cancillería colombiana, liderada por Rosa Villavicencio, ya había dado pistas sobre esta visita indicando que existía una voluntad total de ambas partes para concretar la cita. Aunque la agenda venezolana estaba siendo revisada minuciosamente, la invitación formal extendida por el presidente Petro finalmente surtió efecto. Con la confirmación de este encuentro en Cúcuta, el Gobierno colombiano busca cerrar capítulos de incertidumbre y consolidar los acuerdos comerciales que han sido el pilar de su política exterior con el país vecino.

