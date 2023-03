Desde Washington, en Estados Unidos, a donde fue invitado a dar una charla en un foro, el expresidente Iván Duque lanzó una dura advertencia sobre lo que podrían ser las intenciones de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, con Colombia. A juicio del exmandatario, las presiones del presidente de ese país tienen que ver con presionar a altos oficiales de las Fuerzas Militares.

“Cooperación de inteligencia entre Colombia y Venezuela [indica que] hay un interés del régimen venezolano de conocer el trabajo histórico de la inteligencia colombiana con los Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Ya es de conocimiento que, por solicitud expresa de Nicolás Maduro en Colombia, se están empezando a abrir investigaciones a generales que le han servido al país y que han enfrentado al terrorismo contra grupos que están siendo protegidos por Maduro en su país”, indicó Duque desde el evento.

