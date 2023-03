Después de la cancelación de la reunión entre Petro y Maduro el pasado lunes festivo 20 de marzo, Caracol Radio confirmó que este jueves 23 de marzo el mandatario colombiano viajará a Venezuela y concretará así la reunión que estaba prevista con el jefe del régimen, que no sale de su país por temor a que lo capturen.

(Vea también: Venezuela felicitó al Gobierno de Gustavo Petro por acuerdos con Eln en México)

Será el cuarto encuentro de Petro con Maduro desde que es presidente, sumado a las dos reuniones que tuvo cuando estaba en campaña. La última visita que hizo el mandatario colombiano fue en la frontera, donde ambos pusieron en marcha el restablecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países.

De qué hablarán Petro y Maduro en la cuarta reunión en Venezuela

El presidente ha reiterado en varias oportunidades que aún hay mucho por hacer en todos los aspectos de la relación con Venezuela. Uno de ellos tiene que ver con la colaboración diplómatica, que ya empezó con la deportación de Aída Merlano, quien se encuentra en Colombia para responder ante la justicia.

Precisamente, en la emisora comentaron sobre este encuentro y el periodista Gustavo Gómez cuestionó la actitud del jefe del régimen: “¿Por qué no viene a Colombia si no tiene interpol?”, a lo que Hernando Herrera, otro panelista del programa de ‘6am’ respondió: “Lo que no tiene Maduro es vergüenza”.

En esta visita también estará el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien hace pocos días estuvo en Estados Unidos explicando el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. De hecho, el diplomático explicó en rueda de prensa cuál es la razón para que Maduro no salga de su país

“No creo que sea probable que Maduro considere ir a Colombia. Ellos alegan temas de seguridad y por tanto no está en la agenda ni previsto”, indicó el embajador en su momento.

Lee También

Por otra parte, Benedetti añadió que no tiene previsto abordar el caso del empresario colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Maduro encarcelado en Estados Unidos.

“Nadie quiere meterse en este tema porque es un problema de Venezuela y de Estados Unidos”, expresó.