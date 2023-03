Este miércoles muchos echaron las campanas al vuelo después de que se supo que la Aerocivil había autorizado, en la medianoche del martes, la fusión entre las aerolíneas Avianca y Viva Air. Pero el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aterrizó al país advirtiendo que ese era apenas un tramo del recorrido, pues aún falta que las dos compañías informaran si aceptaban la propuesta de la autoridad aeronáutica.

La autorización de la Aerocivil plantea condicionamientos, varios de los cuales tienen que ver con garantizar la reparación de los miles de pasajeros que se vieron afectados por la salida de operación de Viva Air, así como la necesidad de mantener el modelo de bajo costo y la devolución de algunos slots en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Efectivamente, con el paso de las horas se produjo el primer pronunciamiento, el de Avianca. Esta aerolínea consideró que, dadas las implicaciones operativas, financieras y técnicas de la decisión de la Aerocivil, estudiará “a la mayor brevedad la resolución y las implicaciones de las medidas expuestas por la autoridad para determinar la viabilidad en el cumplimiento de las mismas”.

Avianca subrayó que Viva Air “ya no cuenta con las mismas capacidades —red de rutas, aviones, trabajadores— que tenía antes de la suspensión temporal de sus operaciones, factor que debe ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil”, y recordó que ante lo dispuesto por la Aerocivil caben recursos de apelación y reposición, no solo por parte de las intervinientes, sino de terceros interesados reconocidos (Latam, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas) y, por tanto, la aprobación con condicionamientos aún no está en firme.

“Hasta que eso ocurra, Avianca no está facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de la aerolínea Viva, ni podrá resolver, como exige la resolución, la situación de los usuarios afectados por la low-cost”, advirtió Avianca.

Qué dijo Viva Air de la fusión con Avianca

Este mismo miércoles, en un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, la vicepresidenta de comunicaciones de Viva Air, Catalina Rendón, hizo un pronunciamiento que deja todavía más lejos la fusión que autorizó la Aerocivil.

“Lamentamos que la Aerocivil no creó espacios de diálogo para discutir los condicionamientos para garantizar la competencia hasta más de siete meses después de empezar el proceso”, afirmó Rendón. “Viva ha hecho todos los esfuerzos —y voy a ser redundante con la palabra de la marca— para llegar ‘viva’ al pronunciamiento del Gobierno sobre la integración. Estamos a muy poco tiempo de no estar vivos”.

Para Rendón, la solución que presentó la Aerocivil en la noche del martes “lamentablemente tampoco es una solución inmediata. Nuestra aerolínea se acerca al escenario de la liquidación”.

Sergio París, director de la Aerocivil, respondió airado a este planteamiento de la representante de la aerolínea Viva Air. “Este Gobierno, este Congreso tiene que defender al país. Y preferible ustedes lejos (Viva Air) en Colombia. Les pido el favor que piensen en lo usuarios. No es correcto decir que la culpa el del Gobierno. No puedo contestarles a los senadores. Tengo dolor de patria”.