Así lo informó Noticias Uno luego de conocer la denuncia del auxiliar de policía que guardó los audios de varias conversaciones telefónicas que sostuvo con el patrullero León.

El objetivo del patrullero, que siempre dijo actuar en compañía de un Sargento, era el de cobrar 500.000 pesos para, según él, eliminar todas las anotaciones malas que impidieran al auxiliar entrar a la institución, añadió el noticiero.

Solo que cuando llegó el día del pago, el auxiliar dejó viendo un chispero al patrullero y en cambio decidió denunciarlo públicamente al revelar las conversaciones.

–No, es que la mocha no llegó nada –dijo el joven.

–Listo no se preocupe, no pague oyó, pero cuando le pase allá su carta y su informe allá, no vaya a decir nada oyó; eso le pesa a uno por buena gente oyó… –recriminó el patrullero.

–Bueno –, respondió el auxiliar.

–Me hizo quedar como un culo con mi Sargento –dijo León al auxiliar.

–Bueno –repitió el joven.

–A usted le importa un culo chino triple hijueputa no, uich, usted es una gonorrea mano… –recriminó el patrullero que sería investigado por asuntos disciplinarios, según dijo a Noticias Uno el coronel Ángel Acosta, comandante de auxiliares de Policía de Bogotá.

De acuerdo con lo que dijo el oficial a ese medio, las anotaciones negativas no se pueden cambiar en extratiempo por lo que si el caso se hubiera concretado, los involucrados habrían sido investigados por el delito de cohecho y se habría configurado además una estafa.

