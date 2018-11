“Les pido perdón una y mil veces, no me va a alcanzar la vida para pedirles perdón… Sé que no me van a perdonar por no haber denunciado a mi marido. Pero les pido compasión todo esto que pasó y por sus dolores”, dijo ante las cámaras la mujer cuyo antiguo nombre era Victoria Eugenia Henao.

La madre de los hijos de Pablo Escobar también señaló en el programa que no sabe si Alberto Santofimio estuvo involucrado en el asesinato de Luis Carlos Galán, pero que creía que él era inocente.

También señaló que ante las infidelidades del capo de la droga siempre recibía como excusa de su esposo que eran rumores de personas que querían dañar su matrimonio, aunque ella misma confesó que nunca sintió que su relación tambaleara.

“Lo ame cuando lo conocí, incondicionalmente, y por ese amor pague hasta el final”, añadió.

Por otra parte, dijo que la plata de Escobar no fue su felicidad: “Jamás vi los dineros que muestran en las series de televisión. No puedo negar que tuve mis lujos, pero vivía en una jaula de oro, tenía 3 allanamientos por semana, el Ejército se quedaba en mi casa. No disfrutaba nada”.

“Pablo me dejó mucho dolor… Soy la mujer más investigada del planeta”, aseveró en otra de sus frases.

También, señaló a dónde fue a parar la fortuna de Escobar: “El Estado escogió todo lo que escogió y los enemigos se quedaron con otra parte”.

“Descubrí que estuve en los brazos de un psicópata y eso me da mucho miedo”, concluyó.

En video, la nota completa: