Un nuevo y preocupante caso de violencia escolar se registró en el departamento de Bolívar, donde un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser golpeado por un compañero dentro de un aula de clases en la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, ubicada en el municipio de San Estanislao de Kostka (Arenal).

El menor permanece hospitalizado en la Casa del Niño, Hospital Infantil de Cartagena, a donde fue remitido por la gravedad de las lesiones. En un comunicado oficial, el centro médico informó que el estudiante se encuentra estable y bajo observación médica.

El hecho, ocurrido el pasado 3 de octubre, fue captado en video y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el adolescente es golpeado por otro estudiante mientras varios compañeros presencian y, en algunos casos, incitan la pelea.

La madre del menor, Katiluz Cuadros, relató que su hijo estuvo hospitalizado entre el 3 y el 9 de octubre debido a los golpes recibidos en la cabeza, costillas y otras partes del cuerpo. Sin embargo, el 20 de octubre tuvo que ser internado nuevamente tras presentar convulsiones y secuelas neurológicas derivadas de la agresión.

Ante la gravedad del caso, la Secretaría de Educación de Bolívar rechazó de manera categórica lo ocurrido y confirmó la activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, conforme a la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 del mismo año, que regulan la atención a víctimas de acoso en los colegios.

El hospital aprovechó la ocasión para rechazar toda forma de violencia escolar y recordar que, según cifras del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), entre 2020 y marzo de 2024 se han registrado más de 11.000 casos de acoso, ciberacoso y agresiones en entornos educativos del país.

“Agradecemos las muestras de solidaridad y solicitamos respetar la privacidad del paciente y su familia mientras continúa su proceso de recuperación”, concluyó la Casa del Niño en su comunicado.

La comunidad educativa y las autoridades locales hacen un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de prevención y atención del ‘bullying’, una problemática que sigue cobrando víctimas en las aulas colombianas.

