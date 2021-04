Desde hace varios meses que el nombre de Tomás Uribe suena entre los posibles candidatos presidenciales para las próximas elecciones de Colombia.

Aunque él ya ha negado que quiera entrar en esa pugna por ser el hombre que dirija al país, algunos miembros del partido Centro Democrático aún lo consideran como la persona ideal para llegar a ese cargo.

En diálogo con La W, el senador Ernesto Macías explicó las razones por las que él considera que el hijo de Álvaro Uribe Vélez debería lanzarse como candidato presidencial, o al menos intentarlo en una consulta interpartidista.

Dentro de las explicaciones que él resaltó es que es "un empresario exitoso para el siguiente cuatrienio de la pospandemia, una persona capacitada para orientar bien al país" por su experiencia en la empresa privada.

Aunque Tomás nunca ha ocupado ningún cargo público, el senador Macías no ve vital que un aspirante a ser presidente haya sida electo por voto popular en el pasado porque “en Colombia se han elegido personas sin experiencia administrativa o política”.

“La experiencia política no debe ser por elección popular sino de una persona como Tomás Uribe, que tiene experiencia en el emprendimiento empresarial y privado y, digo yo, es vital para manejar al país para lo que viene”, ratificó.

Incluso, dentro de sus ejemplos de poca experiencia gubernamental mencionó a Misael Pastrana, quien “tenía poca experiencia política”, dice. Además recalcó que la postulación de Iván Duque no se hizo por su cercanía con el expresidente Uribe sino porque ganó una consulta interna y, para él, ha demostrado gran gestión en sus dos años y medio de presidencia.

“No es por el apellido porque Duque ganó una competencia dentro del partido y esta en la presidencia. A él le toco el cuatrienio mas difícil por la pandemia, pero tiene logros para mostrar. Es joven y lo está sacando adelante”, valoró del actual presidente de Colombia, a quien también le han criticado su poca experiencia en la gestión pública antes de ser presidente.

Ernesto Macías explicó que “algunos creemos que el único nombre que une al uribismo para competir en una consulta interpartidista como la que plantea el expresidente Uribe es la de Tomás“.

Para el senador no debe haber un solo candidato, sino que se debe buscar a la persona ideal entre varios, mencionando a Alex Char y Federico Gutiérrez, quienes ya se han reunido en privado.

“El uribismo es más que el Centro Democrático, pero unanimidad en la política no hay y siempre existen nombres que dividen hasta en el mismo partido. El hecho de que propongamos a Tomás Uribe no quiere decir que no haya más personas capacitadas”, explicó