Álvaro Uribe se volvió a referir al tema en una entrevista que le hicieron por Facebook en la revista Semana. El líder del Centro Democrático no cambió de opinión y señaló que su hijo mayor no será candidato en las elecciones presidenciales del 2022. Lo curioso es que el propio Tomás Uribe lo ha dicho en varias oportunidades pero, de todas maneras, seguidores acérrimos del expresidente y algunos medios de comunicación insisten en el tema.

“Él (Tomás) ha dicho que no. Ellos tienen unos deberes empresariales, han tenido la oportunidad de estudiar, han tenido unas oportunidades académicas importantes y de trabajo desde niños. Está bien que ayuden con conceptos, que le ayuden al partido, que piensen en el país, pero él dijo que no va a aspirar, yo respeto eso y me parece bien que cumpla lo que dijo“, expresó el exsenador en la entrevista, en la que también arremetió contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su manejo de EPM en el tiempo reciente.

Del tema se viene hablando desde agosto del 2020. En todas las oportunidades en las que se lo han preguntado, tanto Uribe como su hijo mayor han asegurado que este último seguirá trabajando en sus empresas y que en ningún momento ha querido lanzarse a la política electoral.

Miembros del Centro Democrático han manifestado en reiteradas ocasiones que quieren ver a Tomás Uribe aspirando por la presidencia el otro año. Así también lo han hecho uribistas que ven con preocupación el panorama para las elecciones del otro año.

Ese fue el caso de Abelardo de la Espriella, que en entrevista con Pulzo manifestó que creía que el hijo del expresidente era el único candidato que le podría dar opciones reales al Centro Democrático de retener la presidencia en el 2022. De hecho, el reconocido abogado señaló que su pareja en el tarjetón como fórmula vicepresidencial debería ser Alejandro Char.

En torno a ese debate también se refirió Martín Santos en diálogo con Pulzo. El hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos consideró que una candidatura de Tomás Uribe sería contraproducente para el uribismo. “Se pegarían un tiro en el pie”, opinó en aquella oportunidad.

Falta poco menos de un año para que empiece en forma la campaña presidencial y el Centro Democrático aún no tiene un candidato fuerte para la carrera por la Casa de Nariño. Nombres como el de Paloma Valencia, Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga y Rafael Nieto Loaiza han estado en el sonajero durante las últimas semanas.