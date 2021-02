Aunque la propuesta de Álvaro Uribe en realidad es que el Gobierno “intervenga” EPM, para Daniel Quintero el expresidente busca que expropien a esa empresa, cosa que, según el alcalde, fue una práctica propia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“En el único país en el que intervienen y expropian empresas que dan utilidades es Venezuela, en el periodo de Chávez y Maduro. En Colombia, gracias a Dios, eso no ha pasado. Me sorprende escuchar al expresidente Uribe hablar de intervenciones o expropiaciones en momentos de buenos rendimientos”, dijo Quintero en Blu Radio.

Por lo mismo, en Caracol Radio, le pidió al también exsenador que “no salga con ideas castrochavistas de expropiar empresas”, y reiteró que mientras siga al frente de la administración de Medellín, EPM seguirá siendo pública.

El alcalde además le pidió a Uribe, en Blu Radio, que “tenga cuidado” con las cosas que publica en su Twitter, para no provocar pánico entre sus seguidores y los internautas en general.

El expresidente, por su parte, respondió que nunca habló de “expropiación” y que la Alcaldía de Medellín quería “seguir engañando” cambiando los términos.

El presidente aseguró en entrevista con Radio Nacional que no existen motivos para intervenir esa empresa de Medellín, y por lo mismo actuará conforme a la ley, como se lee en este trino:

#DuqueEnSeñalDeLaMañana “Es muy importante obrar confirma a la ley, por eso no existe hoy causal de intervención de EPM. No hay una fallas en la prestación del servicio, ni fallas financieras, no hay ninguna manifestación de la empresa de incapacidad para operar”: @IvanDuque

— Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 8, 2021